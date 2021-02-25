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Суд в Москве осудил бизнесменов за неудавшуюся аферу на 100 миллионов рублей
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Суд в Москве осудил бизнесменов за неудавшуюся аферу на 100 миллионов рублей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Пресненский суд Москвы приговорил к 3,5 и 5 годам колонии бизнесменов, пытавшихся похитить 100 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, чтов феврале 2018 года Эдуард Керевичюс, являясь одним из акционеров коммерческой организации, решил украсть денежные средства другого акционера в размере 125 тысяч долларов. Так, действуя якобы во исполнение ранее достигнутых договоренностей об отчуждении в пользу потерпевшего 20 процентной долей в уставном капитале, Керевичюс нотариально удостоверил заявление от своего имени и получил деньги. При этом завершать процедуру выхода из состава участников общества он не хотел, поэтому распорядился деньгами по своему усмотрению и продолжил принимать решения как участник общества.

Также, известно, что в марте 2018 года Керевичюс вместе с Николаем Чумаковым и иными лицами, зная о наличии на счетах организации денег в размере 100 миллионов рублей, изготовили протокол общего собрания участников общества, в соответствии с которым было принято решение о назначении нового генерального директора общества —Чумакова, являвшегося подставным лицом.

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