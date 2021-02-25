Несколько европейских стран внесут изменения в принятые из-за пандемии ограничения

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С 1 марта страны Европы внесут изменения в принятые из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничительные меры. Некоторые государства их ужесточают, а другие, напротив, смягчают.

Дополнительные ограничения затронут Швецию. С 1 марта все рестораны, кафе и бары в стране будут закрыты после 20:30. Власти Швеции призвали жителей совершать покупки в одиночку, без сопровождения членов семей или друзей. Ограничительные меры также продлят в Греции и Италии.

Ряд других европейских стран, наоборот, планирует ослабить ограничения. С 1 марта Швейцария откроет магазины, музеи, зоопарки, библиотеки, парки и ботанические сады. Власти Бельгии запланировали открыть салоны красоты. Работу парикмахерских также планируют возобновить в Германии. Несколько регионов страны возобновят работу школ в ограниченном формате.

Ограничения в сфере образования смягчат в Нидерландах. С 1 марта ученики старшей школы смогут учиться очно один раз в неделю, сообщает РИА Новости.

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