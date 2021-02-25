Завершился ремонт на тринадцати подстанциях скорой помощи в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завершился ремонт на тринадцати подстанциях Московской областной скорой медицинской помощи. Работы выполнены на общую сумму более 136 миллионов рублей.

— На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача — обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха. Мы отремонтировали подстанции в Серпухове, Орехово-Зуево, Балашихе, Волоколамске и других городских округах, — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать 81 медицинскую организацию.

На подстанциях скорой помощи были проведены внутренние отделочные работы, заменены коммуникации, установлены новые окна и двери, проведены сантехнические работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Участники конференции рассказали о важности проекта для жителей столицы