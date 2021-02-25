СМИ: Прокурору Нью-Йорка передали налоговые декларации Дональда Трампа

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Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс получил доступ к налоговым декларациям бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что налоговые декларации Трампа содержат миллионы страниц документов.

В понедельник, 22 февраля, Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет прокурору Нью-Йорка. Адвокаты бывшего американского лидера заявляли, что прокурор хочет получить информацию о налоговых отчислениях Трампа, используя злой умысел.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп произнесет речь впервые с момента, как он покинул пост главы государства. Бывший глава Белого дома расскажет о планах Республиканской партии и развитии консервативного движения в США. Отмечается, что вице-президент страны Майк Пенс отказался участвовать в данном выступлении. Однако организаторы конференции не оставляют надежды на то, что он изменит свое решение. Анонсированное выступление Трампа состоится 28 февраля.

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