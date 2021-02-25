Корвет «Стойкий» сформирует конвой на антипиратской вахте в Аденском заливе

Фото: Минобороны РФ

Российский корвет «Стойкий» и танкер «Кола» приступили к антипиратской вахте в Аденском заливе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Отмечается, что на борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты. Подразделения подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.

В пресс-службе добавили, что 24 февраля отряд осуществил деловой заход в порт Салала Султаната Оман, где пополнил запасы воды и продовольствия. В настоящее время материальная часть и вооружение корвета работают в штатном режиме. Личный состав готов к выполнению поставленных задач, сообщает Интерфакс.

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