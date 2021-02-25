Водителя признали виновным в смертельном наезде на бабушку и внучку в Зеленограде

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Зеленоград, улица Каменка Карта всех событий

Мужчину признали виновным в ДТП, в результате которого погибли пожилая женщина с малолетней внучкой. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте ГСУ РФ по Москве.

Вечером 5 декабря 2019 года Сергей Шариков, двигаясь по улице Каменке в Зеленограде, совершил наезд на пожилую женщину и двух ее малолетних внучек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. От полученных повреждений девочка пяти лет погибла на месте происшествия, а ее сестру и бабушку с травмами госпитализировали в больницу. Позднее пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении.

По результатам автотехнической экспертизы стало известно, что водитель не убедился в безопасности выбранной скорости и мог предотвратить наезд на пешеходов путем применения торможения.

Суд назначил Шарикову наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и 2,5 года лишения права управления автомобилем.

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