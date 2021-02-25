Дептранс опубликовал карту кофепоинтов в переходах метро

Торговые вендинговые автоматы на станции метро Технопарк

Департамент транспорта Москвы опубликовал карту вендинговых кофейных аппаратов.

— Взбодриться и согреться в метро февральскими холодами поможет кофе. Для этого у нас есть вендинговые кофейные аппараты — ищите их в подземных переходах прямо у входов в метро. А еще ароматный кофе можно найти в кофейнях в переходах и вестибюлях — их уже 88. Сделали для вас карту кофепоинтов, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Карта кофепоинтов в Москве / Фото: Дептранс Москвы

В ведомстве пояснили, что за эту зиму пассажиры метро выпили 224 тысячи литров кофе из аппаратов.

Читайте также: Пассажиропоток в метро за прошлый год впервые сократился в восемь раз