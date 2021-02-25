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Пассажиропоток столичного метро превысил шесть миллионов человек в феврале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пассажиропоток столичного метро превысил шесть миллионов человек в феврале

Юлия Ямпольская

Транспорт

В феврале пассажиропоток в Московском метрополитене превысил шесть миллионов человек. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала меры дезинфекции метро одними из наиболее эффективных среди всех метрополитенов мира. Также в феврале 2021 года столичная подземка получила зеленый знак Safe Travels Discover Moscow.

В 2020 году билетную систему столичного метро признали лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global. Планируется, что в 2021 году метрополитен запустит виртуальную «Тройку», которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов.

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