Пассажиропоток столичного метро превысил шесть миллионов человек в феврале

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В феврале пассажиропоток в Московском метрополитене превысил шесть миллионов человек. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала меры дезинфекции метро одними из наиболее эффективных среди всех метрополитенов мира. Также в феврале 2021 года столичная подземка получила зеленый знак Safe Travels Discover Moscow.

В 2020 году билетную систему столичного метро признали лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global. Планируется, что в 2021 году метрополитен запустит виртуальную «Тройку», которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов.

Читайте также: Дептранс опубликовал карту кофепоинтов в переходах метро