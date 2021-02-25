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Москвичи предложат новые идеи по образовательным программам в проекте «Мой Техноград»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи предложат новые идеи по образовательным программам в проекте «Мой Техноград»

Анастасия Чанцева

Город

Жители столицы предложат идеи новых образовательных направлений в краудсорсинг-проекте «Мой Техноград».

Проект «Мой Техноград» пройдет с 25 февраля по 3 марта. На платформе «Город идей» можно оставить свои предложения по новым направлениям образовательных программ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Сейчас москвичам доступны разные форматы обучения: подготовка по выбранному направлению с нуля, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и получение практических навыков.

С 25 по 27 февраля можно направить свои предложения по пяти направлениям: образовательные программы в сферах IT, услуг, городского хозяйства, а также программы для творческих профессий и специалистов промышленной отрасли, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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