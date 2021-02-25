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Начались противоаварийные работы на территории усадьбы Бергов
Усадьба-дом Берга-младшего в Новой Москве / Фото: mosday.ru

Начались противоаварийные работы на территории усадьбы Бергов

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, поселение Первомайское Карта всех событий

Начались противоаварийные работы в доме Берга-младшего и водонапорной башне ансамбля усадьбы Бергов в поселке Первомайское в Новой Москве.

— В настоящее время в усадебном доме Берга-младшего специалисты промаркировали и демонтировали аварийные декоративные элементы, установили противоаварийные подпорки, а также начали маркировку сруба для переборки. Мастера также установили подпорки в дверные и оконные проемы водонапорной башни, устроили над ней временную кровлю, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в башне расчистили цоколь, демонтировали аварийные участки кирпичной кладки и бак для воды. Также был установлен противоаварийный пояс башни. Когда завершатся работы, начнется реставрация фасадов и интерьеров дома.

Дом Берга-младшего — зимняя дача начала ХХ века с чертами модерна и выраженным резным декором, передает агентство городских новостей «Москва».

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реставрация памятников культурыреставрация усадьбыНовая Москва
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