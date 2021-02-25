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Саммит ЕС поддержал сохранение ограничений из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Саммит ЕС поддержал сохранение ограничений из-за коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

В Евросоюзе следует поддерживать жесткие ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе остается серьезной. С таким заявлением выступили в четверг, 25 февраля, участники саммита ЕС.

В числе первоочередных мер лидеры стран — членов Евросоюза назвали ускорение процедуры выдачи разрешений на производство и распространение вакцин от COVID-19.

Кроме того, должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения адекватного производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов при одновременной поддержке диверсификации и устойчивости глобальных цепочек поставок медицинских услуг.

Решение об использовании сертификатов о вакцинации от коронавируса в ходе первого дня саммита принято не было. Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данной теме остается много открытых вопросов.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что в ходе многочасовых переговоров удалось «сделать шаг вперед к большему взаимопониманию по этому вопросу», хотя по данной теме предстоит еще много работы.

К июню 2021 года Еврокомиссии поручено подготовить доклад об уроках, извлеченных из пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за последние сутки в мире зафиксировали 421 407 случаев заболевания, умерли 10 508 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Европу (176 512), Северную и Южную Америку (173 654) и Восточное Средиземноморье (31 081).

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