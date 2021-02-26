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В России сократилось число преступлений с применением оружия
Фото: Pixabay / Jabbacake

В России сократилось число преступлений с применением оружия

Татьяна Плотникова

Общество

В январе 2021 года в России уменьшилось количество преступлений, совершенных с применением оружия. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как следует из статистических данных ведомства, за первый месяц года было совершено 418 таких преступлений. Это на 15,7 процента меньше аналогичного периода 2020 года.

Кроме того, на 5,4 процента уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — до двух тысяч.

Примерно на 18 процентов сократилось количество фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (55 случаев).

Наряду с этим было выявлено 14,8 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-4,5 процента). Кроме того, по сравнению с январем 2020 года на 5,5 процента уменьшилось число преступлений с целью сбыта наркотиков и психотропных веществ, сообщает ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила об увеличении числа кибермошенников за последние пять лет.

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