Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 февраля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В пятницу, 26 февраля, погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона. Он принес облачную погоду с небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве составит два-четыре градуса выше нуля, в Подмосковье возможно от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, не исключены порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил, почему не стоит ждать тепла в марте, а также предупредил о морозах до 15 градусов ниже нуля.

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