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Пятеро в масках связали и ограбили двух москвичей на северо-западе столицы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Пятеро в масках связали и ограбили двух москвичей на северо-западе столицы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 59 Карта всех событий

Пятеро неизвестных в масках ограбили двух москвичей в здании строящейся кальянной на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу проспект Маршала Жукова, дом 59. Злоумышленники угрожали пострадавшим предметом, похожим на пистолет, связали им руки пластиковыми хомутами, а также похитили у них часы и деньги.

Общий материальный ущерб составил порядка шести миллионов рублей.

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