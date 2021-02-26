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Уголовное дело возбудили после кражи iPhone у актрисы Виктории Романенко в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили после кражи iPhone у актрисы Виктории Романенко в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 25 Карта всех событий

У актрисы театра «Современник» Виктории Романенко украли мобильный телефон в столице. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Артистка сама обратилась в полицию. По ее словам, в четверг, 25 февраля, по адресу Зубовский бульвар, дом 25 она выронила iPhone из рук, а когда вернулась, телефона уже не было на месте. Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей.

По данному факту возбудили дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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