Владимир Ефимов: На февраль 2021 года Москва выдала более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Программа льготного ипотечного кредитования стала мощным драйвером роста в сфере реализации столичной недвижимости. На середину февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тысяч льготных кредитов на сумму около 314 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва — лидер по количеству выданных льготных ипотечных кредитов среди субъектов РФ. По состоянию на 18 февраля 2021 года на столицу приходится 14,5 процента от всех выданных кредитов по стране. Речь идет о сумме в 314 миллиардов рублей, а это 27,4 процента от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в России, — уточнил Ефимов.

Спрос на недвижимость восстановился практически до уровня прошлого года. В январе Росреестр по Москве зарегистрировал почти 7,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это на 14,5 процента выше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда было зарегистрировано 6,6 тысячи договоров.

При этом на первичном рынке нежилой недвижимости в январе было оформлено 2,3 тысячи договоров — на 39 процентов больше, чем годом ранее.

— В жилом фонде в январе зафиксировано 5,2 тысячи договоров долевого участия, что на 6,2 процента превышает январские показатели 2020 года, — уточнили в Росреестре.

Общая площадь жилых домов, построенных на территории Москвы за 2020 год, составляет более 4,9 миллиона квадратных метров. Это 96,2 процента от уровня 2019 года, когда было построено более 5,1 миллиона квадратных метров.

По словам Владимира Ефимова, в 2020 году в Москве возвели 285 многоквартирных домов и 2934 индивидуальных жилищных строения.

— Сейчас столица занимает второе место среди субъектов РФ по объему жилищного строительства в стране: здесь введено 6,2 процента от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, — заключил заммэра.

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