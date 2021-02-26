Первая встреча участников проекта «Молоды душой» прошла в Москве

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице состоялась первая встреча участников проекта «Молоды душой» для волонтеров старшего возраста. Кураторы программы рассказали о ее концепции, запланированных мероприятиях и об обучающих курсах.

Встреча прошла в онлайн-формате, в ней поучаствовали около 100 человек. Мероприятие было посвящено планам на 2021 год. Участникам рассказали, в каких обучающих программах они смогут поучаствовать.

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрия Покровского, у москвичей старшего возраста есть большой потенциал для развития культуры добрых дел, личностного и профессионального роста.

— Именно поэтому так важно развивать «серебряное» волонтерство. Приобретенные в рамках программы навыки помогут слушателям в реализации собственных проектов, — сказал он.

Чтобы стать участником программы «Молоды душой», нужно заполнить анкету участника, информация о которой опубликована в аккаунте «Мосволонтера» в соцсети «ВКонтакте».

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