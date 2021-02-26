Еще 80 рабочих мест создадут в Подольске

Фото: Сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Открытие нового производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Коледино» создаст 80 рабочих мест в Подольске. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

В реализацию данного проекта было вложено 500 миллионов рублей. Площадь нового комплекса составляет около 16 тысяч квадратных метров, а земельного участка — 1,5 гектара.

— Удобное расположение промышленной площадки «Коледино» — в двадцати километрах к югу от Москвы, на скоростном Симферопольском шоссе — позволяет разместить на его землях средние и малые промышленные предприятия, складские комплексы, — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Уточняется, что в целом резиденты «Коледино» вложили в этот проект свыше 28 миллиардов рублей. Здесь также создано более 6,7 тысячи рабочих мест.

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