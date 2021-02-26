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Полиция изъяла у жителя Москвы самодельное оружие и патроны
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция изъяла у жителя Москвы самодельное оружие и патроны

Анастасия Волоснова

Происшествия

Полиция задержала 35-летнего москвича, подозреваемого в незаконном хранении самодельного оружия и патронов. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у москвича револьвер и два пистолета, переделанные из списанного оружия. Также у мужчины были изъяты самодельные патроны и пули. Уточняется, что огнестрельное оружие нашли дома и в автомобиле жителя столицы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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