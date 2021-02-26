Полиция задержала подозреваемого в совершении разбойного нападения в магазине в Москве

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении и попытке кражи кухонных ножей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в магазине на Каширском шоссе. Мужчина 27 лет попытался вынести из торгового зала набор кухонных ножей. При попытке сотрудников магазина остановить происходящее мужчина стал угрожать работникам ножом. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника и изъяли похищенный товар.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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