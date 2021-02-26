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Мужчина украл колбасу, сыр и бытовые товары из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Мужчина украл колбасу, сыр и бытовые товары из магазина на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Мужчина украл продукты и бытовые товары на 4,5 тысячи рублей из магазина на юго-востоке Москвы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в гипермаркете на Шоссейной улице. Мужчина тайно вынес из торгового зала пять упаковок колбасы, три упаковки бекона, пять упаковок сыра, а также носки и набор ножей.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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