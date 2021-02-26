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Неизвестный похитил шампунь на 6 тысяч рублей из магазина на востоке Москвы
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Неизвестный похитил шампунь на 6 тысяч рублей из магазина на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Мужчина похитил шампунь на 6,2 тысячи рублей из магазина на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в магазине на улице Вешняковской. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в совершении разбойного нападения в магазине в Москве

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