Неизвестный похитил шампунь на 6 тысяч рублей из магазина на востоке Москвы

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Мужчина похитил шампунь на 6,2 тысячи рублей из магазина на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в магазине на улице Вешняковской. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

По данному факту проводится проверка.

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