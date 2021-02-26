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Неизвестные попытались получить квартиру в Москве по поддельным документам
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Неизвестные попытались получить квартиру в Москве по поддельным документам

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Бартеневская улица Карта всех событий

Неизвестные подделали документы на наследство и попытались получить квартиру в Москве стоимостью более пяти миллионов рублей. Столичная полиция задержала мошенников. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

В столичную нотариальную контору обратились двое мужчин. Они передали документы на вступление в наследство, по которым планировали получить квартиру умершей москвички. Стоимость жилья оценивается на сумму более пяти миллионов рублей. Уточняется, что квартира расположена в доме на Бартеневской улице.

Сотрудники нотариальной конторы усомнились в подлинности документов. Полиция установила, что бумаги были подделаны. Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину и 46-летнюю женщину. Отмечается, что подозреваемым удалось добиться открытия наследственного дела.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые заключены под стражу.

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наследствополициямошенничество
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