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В Москве стартовало всероссийское политическое шоу «#ДебатыКандидаты» от партии «Новые люди»
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

В Москве стартовало всероссийское политическое шоу "#ДебатыКандидаты" от партии «Новые люди»

Альфия Камилова

Общество

В Москве стартует политическое реалити-шоу, гделидеры общественных и политических инициатив смогут высказаться по любым вопросам. Но только один из участников получит заветный приз. Организаторы конкурса партия «Новые люди» подчеркивают: свои силы могут проверитьи кандидаты без политического опыта.

Сбор видеозаявок на сайт проекта уже начался и продлится до 11 марта. Во второй тур компетентное жюри пропустит лишь 30 лучших, которые поделятсяна три команды, чтобы получить главный приз —средства на реализацию своего проекта.

— Наш проект — новые возможности начинающим политикам, тем, кто в большой политике никогда не участвовал, но готов изменить жизнь своего региона к лучшему, — поясняет председатель партии Алексей Нечаев.

Зрители смогут наблюдать за шоу «#ДебатыКандидаты» в интернете, на аккаунтах организаторов.

Все кандидаты во время шоу будут жить в одном доме, каждый их день будет расписан по минутам. На повестках дня - испытания, лекции, обсуждения, тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям. Причем, мастер-классы проведут топовые представители медиаиндустрии, сообщают организаторы.

—Целеустремленные, молодые и активные россиянеполучат уникальный опыт, необходимые инструменты для работы. А значит — смогут повлиять на будущее России. Замечу, что это принципиально новый формат для России, —подчеркнулруководитель штаба партиив Москве Ярослав Самылин. — Конечно, главный приз — отличная мотивация, однако финалист получит еще уникальнуювозможность стать кандидатом от партии на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрание.

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