«Суровая работа»: Песков прокомментировал возвращение дипломатов из Китая на дрезине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись возвращения сотрудников российского посольства из Китая на дрезине.
По его словам, дипломатическая служба — это напряженная и суровая работа.
— Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба, — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что бывают и такие моменты при работе дипломатов.
Ранее МИД РФ опубликовал кадры возвращения сотрудников российского посольства из КНДР в Россию. Из-за закрытого железнодорожного сообщения между странами часть пути им пришлось преодолеть на дрезине.
Читайте также: Кремль прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в Евросоюзе