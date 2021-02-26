Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Суровая работа»: Песков прокомментировал возвращение дипломатов из Китая на дрезине
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Суровая работа»: Песков прокомментировал возвращение дипломатов из Китая на дрезине

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись возвращения сотрудников российского посольства из Китая на дрезине.

По его словам, дипломатическая служба — это напряженная и суровая работа.

— Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что бывают и такие моменты при работе дипломатов.

Ранее МИД РФ опубликовал кадры возвращения сотрудников российского посольства из КНДР в Россию. Из-за закрытого железнодорожного сообщения между странами часть пути им пришлось преодолеть на дрезине.

Видео: Telegram / РИА Новости

Читайте также: Кремль прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в Евросоюзе

МИД РФКитайКремль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте