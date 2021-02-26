«Суровая работа»: Песков прокомментировал возвращение дипломатов из Китая на дрезине

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись возвращения сотрудников российского посольства из Китая на дрезине.

По его словам, дипломатическая служба — это напряженная и суровая работа.

— Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что бывают и такие моменты при работе дипломатов.

Ранее МИД РФ опубликовал кадры возвращения сотрудников российского посольства из КНДР в Россию. Из-за закрытого железнодорожного сообщения между странами часть пути им пришлось преодолеть на дрезине.

Видео: Telegram / РИА Новости

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