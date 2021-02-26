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Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении
Фото: Пресс-служба Совфеда

Матвиенко прокомментировала ситуацию в Армении

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает РИА Новости.

Стороны обсудили последние события в Армении. Матвиенко отметила, что Россия рассматривает происходящие события как внутренние дела закавказской республики. Российская Федерация рассчитывает на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле.

Мирзоян обратился к Матвиенко с просьбой оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких армянских женщин, задержанных во время конфликта в Нагорном Карабахе. Председатель Совета Федерации выразила готовность содействовать решению этого вопроса.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в городе прошли протесты оппозиционно настроенного населения.

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