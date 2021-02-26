Экономист рассказал, как Китай преодолел порог бедности

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Власти Китая заявили, что искоренили бедность внутри своей страны. Речь идет об абсолютной нищете. За прошедшие восемь лет над чертой бедности поднялись почти 100 миллионов жителей КНР. Руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов прокомментировал, стоит ли России перенимать методы Китая. Об этом сообщил «Взгляд».

— В КНР с бедностью боролись не за счет повышения выплат, а за счет хитрых финансовых и налоговых маневров. Например, был введен минимум по зарплате, который не облагается налогом, — пять тысяч юаней (приблизительно 57 тысяч рублей). Человек, который в месяц получает меньше этой суммы, не платит отчисления, а значит, люди смогли сохранить для себя больше денег, — объяснил эксперт.

По его мнению, то, что в стране преодолели черту абсолютной бедности, не говорит о том, что жители Китая разбогатели. Он также добавил, что китайские власти немного слукавили в своем заявлении. Порог бедности в государстве составляет 6,33 юаня на одного человека в день, а нормой, по меркам ООН, считается 1,9 доллара в день (1,9 доллара равняется 12,29 юаня — прим. «ВМ»).

— Если бы Китай исходил из определения бедности на основе методики ООН, то количество бедных в стране было бы больше, — заключил эксперт.

Тем временем «Царьград» напомнил о главе НИФИ Минфина РФ Владимире Назарове, который предложил свой метод помощи гражданам, нуждающимся в поддержке государства. Недавно политик высказался в поддержку россиян во время кризиса, отметив, что власти могут не торопиться, так как у людей всегда есть отложенные на черный день средства.

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