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Исчезнувшую 160 лет назад птицу обнаружили в Индонезии
Фото: orientalbirdclub.org/Muhammad Rizky Fauzan

Исчезнувшую 160 лет назад птицу обнаружили в Индонезии

Никита Абрамов

Животные

На острове Борнео в Индонезии ученые-орнитологи обнаружили чернобровую тимелию. Эту птицу видели последний раз в 1840-х годах.

Экспедиция немецкого геолога Карла Шванера поймала единственного представителя данного вида в 1843–1848 годах. С тех пор эту птицу больше не встречали, и ученые считали этот вид вымершим в течение 160 лет.

На данный момент орнитологи собираются совершить экспедицию на остров, во время которой проведут установление численности популяции вида, а также выяснят, нужна ли ему защита, сообщает «Мир 24».

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птицыИндонезияживотные
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