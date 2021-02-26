Астролог рассказала о знаках зодиака, которые встретят в марте свою любовь

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Планета Венера, покровительница любви, с 17 марта перейдет из созвездия Водолея в знак Рыб. Каким знакам зодиака это принесет любовь в грядущем месяце, рассказала астролог Елена Данилова.

Овен

Представителям этого знака советуют знакомиться до середины марта, так как это крайне подходящее время. К концу месяца следует довериться своей интуиции и не тратить время на мимолетные знакомства.

Телец

Новые знакомства на работе приведут к интересным связям в дальнейшем. Однако не стоит переоценивать своих коллег и руководителей.

Близнецы

Новые знания станут прекрасным фундаментом для перехода на следующий уровень. Также это время отлично подходит для проработки отношений с отцом.

Рак

У Раков настало время серьезных перемен. Однако только от вас зависит то, насколько положительными они будут.

Лев

В марте Львов ожидают новые отношения или же свежий взгляд на них. Также это отличный период для совместного роста.

Дева

Благодаря своей креативности представители данного знака зодиака смогут встретить свою вторую половинку и наладить отношения с коллегами.

Весы

Придет время романтики и игривости. Весов ожидают больше приятных и нежных встреч. У многих может появиться желание завести домашнее животное.

Скорпион

Скорпионам захочется сменить гардероб. У них появится довольно игривое настроение. Стоит его использовать, чтобы по-новому взглянуть на отношения.

Стрелец

Хорошим опытом станут поездки и командировки. Однако не рекомендуется брать все в свои руки, лучше оставить некоторые моменты элементу непредсказуемости.

Козерог

Если вы живете с родителями — самое время съехать от них, чтобы начать обустраивать свой быт и личную жизнь.

Водолей

Творчество может затронуть все сферы вашей жизни. Также может появиться желание сменить имидж, что по достоинству оценят немногие, пишет ФАН.

Рыбы

Желание поменять жизнь может привести к потере чего-то старого. Стоит задуматься: готовы ли вы отпустить это?

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