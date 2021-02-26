Предполагаемую подельницу хакера задержали в Москве

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В Москве задержана предполагаемая подельница хакера, который торговал персональными данными россиян. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов установили и задержали уроженку Кемеровской области Анжелику Мартыненко. Она считается предполагаемой соучастницей продажи личных персональных данных россиян.

В Тверском суде Москвы рассказали, что женщина помещена под домашний арест на два месяца. Данная мера пресечения действует до 5 апреля 2021 года.

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