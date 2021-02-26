Вместо пересадки сердца московские врачи провели малотравматичную операцию

МОСКВА

Врачи из ГКБ имени В.В. Вересаева вместо пересадки сердца установили пациенту специальный кардиостимулятор.

В больницу поступил 70-летний пациент с тяжелым кардиологическим заболеванием, приводящим к инвалидности. Мужчина не мог переносить даже легкую физическую нагрузку, в состоянии покоя у него появлялась одышка.

Врачи решили установить пациенту трехкамерный кардиостимулятор, который синхронизирует сокращения сердца. Устройство показано строго при серьезных нарушениях работы сердца.

Сложная имплантация проходила под контролем рентгеновских лучей с использованием контрастного вещества. Операция проводилась малотравматичным способом, раньше альтернативой была только трансплантация сердца.

Уже через два дня мужчину выписали. Он быстро восстановился и теперь может выполнять бытовые и физические нагрузки без одышки, сообщает Telegram-канал «Москва о важном».

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