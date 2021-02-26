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Вместо пересадки сердца московские врачи провели малотравматичную операцию
МОСКВА

Вместо пересадки сердца московские врачи провели малотравматичную операцию

Анастасия Чанцева

Здоровье

Врачи из ГКБ имени В.В. Вересаева вместо пересадки сердца установили пациенту специальный кардиостимулятор.

В больницу поступил 70-летний пациент с тяжелым кардиологическим заболеванием, приводящим к инвалидности. Мужчина не мог переносить даже легкую физическую нагрузку, в состоянии покоя у него появлялась одышка.

Врачи решили установить пациенту трехкамерный кардиостимулятор, который синхронизирует сокращения сердца. Устройство показано строго при серьезных нарушениях работы сердца.

Сложная имплантация проходила под контролем рентгеновских лучей с использованием контрастного вещества. Операция проводилась малотравматичным способом, раньше альтернативой была только трансплантация сердца.

Уже через два дня мужчину выписали. Он быстро восстановился и теперь может выполнять бытовые и физические нагрузки без одышки, сообщает Telegram-канал «Москва о важном».

Читайте также: Количество малоинвазивных операций в столице за пять лет увеличилось почти в два раза

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