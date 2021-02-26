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Мэр итальянского города заявил, что лично купит вакцину «Спутник V»
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мэр итальянского города заявил, что лично купит вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Мэр небольшого итальянского города Роди-Гарганико (область Апулия) Кармине д'Анелли заявил о намерении лично приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для чуть более трех тысяч жителей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словами, «Спутник V» доступен на рынке.

— За три тысячи доз я могу заплатить свое вознаграждение как мэра, которое никогда не принимал! Еще пара дней — и решу, — написал Кармине д'Анелли.

Отметим, что в настоящее время Италия испытывает нехватку в вакцинах от коронавируса. Поставки не соответствуют намеченным срокам и объемам от одобренных для использования в Евросоюзе компаний.

Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии.

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Читайте также: Белоруссия сможет экспортировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

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