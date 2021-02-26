Анастасия Ракова рассказала о назальной форме вакцины «Спутник V»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Назальная форма вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет двухкомпонентной, но со спреем. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

По ее словам, несмотря на кажущуюся простоту введения, пользоваться назальной вакциной рядовому гражданину будет нельзя.

— В любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что назальная форма вакцины формирует местный иммунитет. Для людей, которым не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат.

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