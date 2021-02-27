Международный кинофестиваль пройдет в детском технопарке «Наукоград»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

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Детский технопарк «Наукоград» станет площадкой для открытых финалов III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL, в котором примут участие 55 стран.

Мероприятие будет посвящено теме «От сердца к сердцу с любовью». Представленные на нем конкурсные работы должны отличаться жизнеутверждающим характером и побуждать к позитивному взгляду на жизнь.

— Детский технопарк «Наукоград» не перестает удивлять слушателей и гостей своими мероприятиями. За три года участниками образовательных курсов и мероприятий стали более 15 тысяч школьников. Теперь площадка станет еще и местом для обмена культурным опытом молодежи с известными мастерами в сфере визуальных искусств, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Конкурс пройдет в три этапа. В него включены 10 главных номинаций и 10 дополнительных призов. Принять участие могли все желающие.

Кинофестиваль предусматривает кинопоказы, а также творческие встречи со съемочными группами и актерами, круглые столы и мастер-классы.

Финал фестиваля пройдет в формате кинодуэли: из пары номинантов экспертное жюри, в состав которого войдут кинематографисты, представители прессы и зрители, будет выбирать победителя прямо в зале открытым голосованием.

Фестиваль завершится этнографическим гала-концертом. После мероприятия на базе «Наукограда» начнет функционировать киношкола для детей и подростков от десяти лет. Вести занятия будут режиссеры, принимавшие участие в кинофестивале KinoDUEL.

Прямая трансляция мероприятий открытия и закрытия фестиваля будет вестись на сайте проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Отмечается, что для очного участия необходима регистрация.

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