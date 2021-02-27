Врач-терапевт Бурляева рассказала, кому противопоказано есть сырые овощи

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Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, кому стоит отказаться от употребления в пищу сырых овощей, несмотря на большое количество витаминов в них.

Она уточнила, что сырые овощи не рекомендуется есть людям с эрозивной или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в период обострения.​ Однако совсем отказываться от овощей не стоит, их следует отварить, потушить или запечь.

Так, например, термическая обработка капусты разрушит содержащийся в ней в большом количестве витамин C, однако при готовке существенно снизится способность овоща вызывать вздутие живота.

— Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты, — цитирует врача «Российская газета».

Как отметила Бурляева, содержащиеся в некоторых овощах вещества лучше усваиваются в приготовленных ​блюдах. Например, находящийся в томатах ликопин, который понижает риск развития онкологии, лучше всасывается при тепловой обработке в присутствии жиров. Однако слишком высокая температура и ее длительное воздействие приводит к значительному снижению содержания ликопина.

Ликопин также содержится в других красных плодах, например, в арбузах и грейпфрутах, уточнила диетолог.

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