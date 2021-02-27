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Столичных школьников пригласили на курсы по моделированию кораблей
Фото: Государственный центральный музей современной истории России

Столичных школьников пригласили на курсы по моделированию кораблей

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 56А Карта всех событий

Московских школьников пригласили на бесплатные курсы по робототехнике в Морской центр имени Петра Великого, где они смогут научиться конструировать и моделировать корабли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что образовательно-игровая программа начнется 9 марта. Вести занятия будут молодые специалисты, ставшие победителями в международных соревнованиях и олимпиадах.

Занятия будут проходить очно по вторникам и субботам, их длительность составит около полутора часов.

Данные курсы позволят школьникам углубить знания по математике, физике и морскому делу, а также развить инженерные способности, отметили в пресс-службе.

Желающие пройти обучение должны зарегистрироваться на сайте мэра и правительства Москвы и ввести код 1302798, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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