Столичных школьников пригласили на курсы по моделированию кораблей

Фото: Государственный центральный музей современной истории России

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 56А Карта всех событий

Московских школьников пригласили на бесплатные курсы по робототехнике в Морской центр имени Петра Великого, где они смогут научиться конструировать и моделировать корабли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что образовательно-игровая программа начнется 9 марта. Вести занятия будут молодые специалисты, ставшие победителями в международных соревнованиях и олимпиадах.

Занятия будут проходить очно по вторникам и субботам, их длительность составит около полутора часов.

Данные курсы позволят школьникам углубить знания по математике, физике и морскому делу, а также развить инженерные способности, отметили в пресс-службе.

Желающие пройти обучение должны зарегистрироваться на сайте мэра и правительства Москвы и ввести код 1302798, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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