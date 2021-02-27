Названы четыре заболевания, повышающие риск тяжелой формы коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ожирение, гипертония, диабет и сердечная недостаточность значительно повышают риск развития тяжелой формы при COVID-19. К таким выводам пришли ученые на основании исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association.

Команда ученых проанализировала почти миллион случаев госпитализации больных коронавирусной инфекцией до 18 ноября 2020 года. Так, у 30 процентов было диагностировано ожирение, у 26 процентов — гипертония, у 21 процента — диабет и еще у 12 — сердечная недостаточность.

При помощи математического моделирования исследователи высчитали, что госпитализаций было бы на 11 процентов меньше, если снизить на 10 процентов распространенность каждого из четырех заболеваний.

К факторам риска относится и возраст заболевшего. Пациенты с диабетом моложе 50 лет попадали в больницу в восьми процентах случаев, тогда как люди старше 65 лет были госпитализированы в 29 процентах случаев.

Медработникам следует информировать пациентов, находящихся в группе риска, о мерах профилактики для изменения питания и физической активности, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

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