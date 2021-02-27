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Стало известно, у кого чаще всего возникают осложнения после COVID-19
Фото: pixabay.com

Стало известно, у кого чаще всего возникают осложнения после COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Чаще всего от последствий перенесенной коронавирусной инфекции страдают молодые люди, которые перенесли болезнь в легкой форме, сообщил в документальном фильме «Постковид» журналист Антон Красовский.

— Казалось бы, осложнения после ковида должны возникнуть у самых «тяжелых» пациентов, которые лежат в реанимации на искусственной вентиляции легких. На самом деле это не так. Основная часть людей с так называемым ковидным хвостом, — это молодые люди, которые в реанимации никогда не были и, скорее всего, не обращались по поводу COVID-19 к врачам и даже его не заметили, — пояснил Красовский.

После выздоровления люди чувствуют резкую слабость, люди замечают, что не могут подняться на третий этаж, у них начинается одышка. Анализы показывают клинические изменения во всем организме. Почему это происходит, врачи пока точно не знают, отметил журналист.

По данным национальной статистической службы Великобритании, у каждого пятого человека сохраняются симптомы более пяти недель после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает научный журнал «Ланцет».

Видео опубликовано на YouTube.

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