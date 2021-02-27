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Шойгу обсудил с главой МО Армении обстановку в регионе и Карабахе
Фото: Минобороны РФ

Шойгу обсудил с главой МО Армении обстановку в регионе и Карабахе

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе переговоров они обсудили обстановку в регионе и Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, которые представляют взаимный интерес сторон, передает РИА Новости.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в городе прошли протесты оппозиционно настроенного населения.

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