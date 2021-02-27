Более 2,6 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах РПЛ в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

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Более 2,6 тысячи человек задействуют в обеспечении безопасности матчей 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в столице 27 и 28 февраля. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, 27 февраля на стадионе «Локомотив» встретятся команды «Локомотив» и ЦСКА, а на следующий день, 28 февраля, московский «Спартак» проведет встречу с командой «Рубин» из Казани на своем стадионе.

Для обеспечения порядка во время встречи команд «Локомотив» и ЦСКА задействуют свыше 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 600 сотрудников Росгвардии и около 300 полицейских и омоновцев.

Охрану порядка на встрече «Спартака» с «Рубином» будут обеспечивать свыше 700 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций и более 450 военнослужащих Росгвардии.

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