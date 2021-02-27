Диетолог назвала пять вредных свойств хлеба

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала пять причин, по которым следует отказаться от хлеба с «неправильным» составом.

Во-первых, считает Филиппова, наличие в составе муки высшего сорта не говорит о пользе продукта. Диетолог объяснила это тем, что такой сорт подвергается технической обработке и теряет большую часть полезных свойств.

Во-вторых, тем, у кого есть подозрения на проблемы с усвоением глютена, следует подтвердить это у врача, после чего исключить хлеб из своего рациона.

Третьей причиной, по которой не стоит употреблять хлеб, врач назвала химические вещества, такие как усилители вкуса, красители и тому подобное. Они способны негативно влиять на здоровье человека.

Дрожжи, по словам Филипповой, также содержат большое количество искусственных веществ.

Также диетолог рассказала, что в зависимости от сорта муки меняется срок годности. Чем выше сорт — тем ниже срок хранения. Перед покупкой стоит тщательно проверять срок годности, пишет 5-tv.ru.

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