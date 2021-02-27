Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог назвала пять вредных свойств хлеба
Фото: АГН Москва

Диетолог назвала пять вредных свойств хлеба

Никита Абрамов

Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала пять причин, по которым следует отказаться от хлеба с «неправильным» составом.

Во-первых, считает Филиппова, наличие в составе муки высшего сорта не говорит о пользе продукта. Диетолог объяснила это тем, что такой сорт подвергается технической обработке и теряет большую часть полезных свойств.

Во-вторых, тем, у кого есть подозрения на проблемы с усвоением глютена, следует подтвердить это у врача, после чего исключить хлеб из своего рациона.

Третьей причиной, по которой не стоит употреблять хлеб, врач назвала химические вещества, такие как усилители вкуса, красители и тому подобное. Они способны негативно влиять на здоровье человека.

Дрожжи, по словам Филипповой, также содержат большое количество искусственных веществ.

Также диетолог рассказала, что в зависимости от сорта муки меняется срок годности. Чем выше сорт — тем ниже срок хранения. Перед покупкой стоит тщательно проверять срок годности, пишет 5-tv.ru.

Читайте также: Врач-терапевт Бурляева рассказала, кому противопоказано есть сырые овощи

хлебопасные продуктыдиетолог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте