МЧС опровергло сообщение о возгорании в «Москве-Сити»

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

ГУ МЧС по городу Москве в субботу, 27 февраля, опровергло сообщение о возгорании в башне «Федерация» в «Москве-Сити».

— Никакого возгорания в башне «Федерация» не было, — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в башне проводилось испытание дизельного генератора. Его и приняли за возникновение чрезвычайной ситуации.

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