Дорожные службы Москвы продолжают расчистку улиц столицы от снега

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Дорожные службы Москвы продолжают расчистку улиц города от снега и образовавшихся после потепления затоплений. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент транспорта столицы со ссылкой на Городское хозяйство Москвы.

Пресс-служба департамента опубликовала несколько видео в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На кадрах видно, как сотрудники городского хозяйства с помощью специальных автомобилей занимаются расчисткой снега, а также откачиванием подтоплений с улиц.

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