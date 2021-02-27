Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дорожные службы Москвы продолжают расчистку улиц столицы от снега
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Дорожные службы Москвы продолжают расчистку улиц столицы от снега

Никита Абрамов

Город

Дорожные службы Москвы продолжают расчистку улиц города от снега и образовавшихся после потепления затоплений. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент транспорта столицы со ссылкой на Городское хозяйство Москвы.

Пресс-служба департамента опубликовала несколько видео в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На кадрах видно, как сотрудники городского хозяйства с помощью специальных автомобилей занимаются расчисткой снега, а также откачиванием подтоплений с улиц.

Читайте также: Борьба с подтоплением: куда пожаловаться на лужи в Москве

затоплениеМоскваснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте