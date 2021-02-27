Астролог рассказал, что ждет знаки зодиака в первую неделю марта
Первая неделя весны для многих знаков зодиака окажется удачной. Подробный астропрогноз на период с 1 по 7 марта рассказал астролог Сергей Седашев.
Овен
Для Овнов продолжится благоприятный период, основными преимуществами которого окажутся быстро работающий ум и эффективное решение задач.
Телец
Для представителей этого знака зодиака наступает не совсем благоприятное время. Астролог предупреждает об ошибках в документах и негативных переговорах. Однако целеустремленность и воля смогут исправить ситуацию.
Близнецы
В первую неделю весны Близнецам стоит обдумать и обсудить с окружающими много вещей. Но спешить принимать важные решения не советуется.
Рак
Раки могут эффективно двигаться к своим целям и добиваться желаемого. Уверенность в себе поможет им добиться того, чего они хотят.
Лев
У Львов продолжается неблагоприятный период. В первую неделю марта им следует опасаться различных задержек, ошибок в документах и прочих нарушений своих планов.
Дева
Представителей этого знака зодиака ожидает напряженная неделя. Им следует разобраться, в каком направлении стоит прикладывать усилия в первую очередь.
Весы
Для Весов наступает благоприятный период. Эта неделя положительно скажется на знакомствах, общении с окружающими и различных договоренностях.
Скорпион
Скорпионы по очереди будут оказываться во власти рассеянности, нервозности, собранности и целеустремленности. Однако им рекомендуется избегать излишней суеты.
Стрелец
На предстоящей неделе возможны конфликты с окружающими и чрезмерные траты. Некоторые люди из окружения могут вспомнить старые обиды.
Козерог
Благоприятная неделя позволит собраться с мыслями и приступить к реализации своих планов. Советуется настойчиво и активно двигаться вперед.
Водолей
У Водолеев в первую неделю марта будет лучше всего получаться умственная работа, связанная с исследованиями и открытиями. Возможно некоторое непостоянство ума.
Рыбы
Для Рыб грядущая неделя окажется крайне важной. Они смогу осознать себя, посмотреть вперед, а также почувствовать, в каком направлении стоит двигаться в будущем, пишет 5-tv.ru.
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