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Астролог рассказал, что ждет знаки зодиака в первую неделю марта
Фото: pixabay.com

Астролог рассказал, что ждет знаки зодиака в первую неделю марта

Никита Абрамов

Общество

Первая неделя весны для многих знаков зодиака окажется удачной. Подробный астропрогноз на период с 1 по 7 марта рассказал астролог Сергей Седашев.

Овен

Для Овнов продолжится благоприятный период, основными преимуществами которого окажутся быстро работающий ум и эффективное решение задач.

Телец

Для представителей этого знака зодиака наступает не совсем благоприятное время. Астролог предупреждает об ошибках в документах и негативных переговорах. Однако целеустремленность и воля смогут исправить ситуацию.

Близнецы

В первую неделю весны Близнецам стоит обдумать и обсудить с окружающими много вещей. Но спешить принимать важные решения не советуется.

Рак

Раки могут эффективно двигаться к своим целям и добиваться желаемого. Уверенность в себе поможет им добиться того, чего они хотят.

Лев

У Львов продолжается неблагоприятный период. В первую неделю марта им следует опасаться различных задержек, ошибок в документах и прочих нарушений своих планов.

Дева

Представителей этого знака зодиака ожидает напряженная неделя. Им следует разобраться, в каком направлении стоит прикладывать усилия в первую очередь.

Весы

Для Весов наступает благоприятный период. Эта неделя положительно скажется на знакомствах, общении с окружающими и различных договоренностях.

Скорпион

Скорпионы по очереди будут оказываться во власти рассеянности, нервозности, собранности и целеустремленности. Однако им рекомендуется избегать излишней суеты.

Стрелец

На предстоящей неделе возможны конфликты с окружающими и чрезмерные траты. Некоторые люди из окружения могут вспомнить старые обиды.

Козерог

Благоприятная неделя позволит собраться с мыслями и приступить к реализации своих планов. Советуется настойчиво и активно двигаться вперед.

Водолей

У Водолеев в первую неделю марта будет лучше всего получаться умственная работа, связанная с исследованиями и открытиями. Возможно некоторое непостоянство ума.

Рыбы

Для Рыб грядущая неделя окажется крайне важной. Они смогу осознать себя, посмотреть вперед, а также почувствовать, в каком направлении стоит двигаться в будущем, пишет 5-tv.ru.

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