Путин и Эрдоган примут участие в онлайн-мероприятии в Турции 10 марта
Глава Министерства энергетики Турции Фатих Денмез заявил, что ждет онлайн-участия президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии, которая пройдет 10 марта.
— Десятого марта наш президент и Путин примут участие в режиме онлайн-конференции в закладке фундамента третьего реактора АЭС «Аккую», — цитирует главу минэнерго турецкое издание Sabah.
Церемония приурочена к заливке бетона в фундамент 3-го блока АЭС «Аккую».
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