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Путин и Эрдоган примут участие в онлайн-мероприятии в Турции 10 марта
Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Путин и Эрдоган примут участие в онлайн-мероприятии в Турции 10 марта

Никита Абрамов

Внешняя политика

Глава Министерства энергетики Турции Фатих Денмез заявил, что ждет онлайн-участия президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии, которая пройдет 10 марта.

— Десятого марта наш президент и Путин примут участие в режиме онлайн-конференции в закладке фундамента третьего реактора АЭС «Аккую», — цитирует главу минэнерго турецкое издание Sabah.

Церемония приурочена к заливке бетона в фундамент 3-го блока АЭС «Аккую».

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