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Бойцовый петух в Индии убил своего хозяина перед птичьими боями
Фото: https://pixabay.com/ru/

Бойцовый петух в Индии убил своего хозяина перед птичьими боями

Никита Абрамов

В мире

В индийском штате Телангана бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщило издание Times of India.

Известно, что 45-летний Танугул Сатиш привез петуха для участия в птичьих боях. Птица попыталась вырваться перед самым началом боя и случайно ударила хозяина ножом, который был прикреплен к ее лапе. Сатиш скончался по дороге в госпиталь.

Правоохранительные органы доставили петуха в полицейский участок и зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве.

— В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны, — рассказал субинспектор полиции Б. Дживан.

Уточняется, что петуха не будут рассматривать в качестве обвиняемого, однако дальнейшая его судьба решится в суде.

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