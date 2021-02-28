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Генсек СЕ оценил важность сотрудничества с РФ в сфере обеспечения прав человека
Фото: pixabay.com/ru/

Генсек СЕ оценил важность сотрудничества с РФ в сфере обеспечения прав человека

Никита Абрамов

Внешняя политика

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич считает важным сотрудничество с Россией в сфере обеспечения прав человека и демократии. Об этом говорится в письме, которое генсек организации направила главе МИД России Сергею Лаврову в связи с 25-летием с момента вступления РФ в СЕ.

— В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля, — цитирует письмо ТАСС.

Генсек СЕ уточнила, что за 25 лет Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в числе которых и Европейская конвенция по правам человека. Также она отметила положительную динамику изменений в области исполнения судебных решений в РФ.

Ранее Лавров заявил, что дискриминация русских на Украине расшатывает авторитет Совета Европы.

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