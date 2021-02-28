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Полиция задержала подозреваемую в убийстве 83-летней свекрови в Москве
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Полиция задержала подозреваемую в убийстве 83-летней свекрови в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ратная улица Карта всех событий

Полиция задержала женщину 1969 года рождения, подозреваемую в убийстве 83-летней свекрови на юго-западе Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 февраля в квартире дома на Ратной улице. Между женщиной и ее свекровью произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемая толкнула родственницу и несколько раз ударила ее металлическим предметом по голове. Затем женщина сдавила шею свекрови тканью.

— Реализуя свой умысел, направленный на причинение смерти, обвиняемая причинила свекрови множественные колото-резаные ранения в область туловища, — пояснила Иванова.

Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемая была задержана полицией, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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