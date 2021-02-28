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Психолог рассказала, на какие темы девушкам не стоит говорить на первом свидании
Кадр из фильма «Квартира» (1996)

Психолог рассказала, на какие темы девушкам не стоит говорить на первом свидании

Никита Абрамов

Общество

Психолог и эксперт по отношениям Татьяна Шаврова рассказала о том, как правильно себя вести на первом свидании и какие темы затрагивать не стоит.

Эксперт считает, что многие девушки начинают рассказывать о своих проблемах, пытаясь завлечь собеседника в разговор. Делать этого категорически не стоит.

— Первые два-три свидания — не время для навешивания своих проблем на другого человека, — говорит Шаврова.

Также не стоит делиться с понравившимся мужчиной своими планами на будущее или описывать свое благосостояние.

При этом, безусловно, необходимо выглядеть опрятно, в особенности на первом свидании, пишет 5-tv.ru.

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