Психолог рассказала, на какие темы девушкам не стоит говорить на первом свидании

Кадр из фильма «Квартира» (1996)

Психолог и эксперт по отношениям Татьяна Шаврова рассказала о том, как правильно себя вести на первом свидании и какие темы затрагивать не стоит.

Эксперт считает, что многие девушки начинают рассказывать о своих проблемах, пытаясь завлечь собеседника в разговор. Делать этого категорически не стоит.

— Первые два-три свидания — не время для навешивания своих проблем на другого человека, — говорит Шаврова.

Также не стоит делиться с понравившимся мужчиной своими планами на будущее или описывать свое благосостояние.

При этом, безусловно, необходимо выглядеть опрятно, в особенности на первом свидании, пишет 5-tv.ru.

Читайте также: Столичный психолог рассказал, как преодолеть кризис в супружеских отношениях