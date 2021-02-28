Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пострадавшими в ТЦ детьми

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что держит на контроле ситуацию с детьми, которые получили травмы на аттракционе в ТЦ на востоке столицы.

— Мы следим за ситуацией, знаем, что прокуратура проводит проверку. Мы будем с ними на связи, чтобы понять, в чем причина. Дети, которые там находились, их жизни и здоровью ничего не угрожает, они дома. Мы держим ситуацию на контроле, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при аварии на аттракционе в торговом центре на востоке Москвы пострадали три ребенка. Власти ВАО рассказали, что на аттракционах регулярно проводились проверки.

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